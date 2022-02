Nuova battaglia di Mirko Damasco e “Salvagente”: raccolta fondi per i bambini oncologici ucraini L’associazione “Salvagente” e il suo presidente Mirko Damasco hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare la onlus “Soloterre” che si occupa di bimbi malati oncologici.

Anche l’associazione Salvagente ha deciso di impegnarsi in prima persona per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. La scelta condivisa dalla onlus è quella di aiutare l’associazione “Soloterre”, che dal 2005 è accanto ai bambini oncologici ucraini, consentendo a loro di avere accesso alle cure. Salvagente ha aperto una raccolta fondi destinata a “Soloterre” e il cui ricavato sarà interamente destinato all’associazione. Per fare la propria donazione è possibile consultare il sito salvagente.org.

Ma non solo. La realtà guidata da Mirko Damasco ha pensato anche ai bambini di casa nostra, per aiutare i loro genitori a spiegare (per quanto sia possibile) quello che sta succedendo al confine tra la Russia e l’Ucraina, per cercare di raccontare l’orrore della guerra ai più piccoli che da giorni assistono spaventati alle immagini trasmesse dai telegiornali e ai discorsi preoccupati degli adulti. Per aiutare i genitori ad affrontare il tema terribile della guerra con i loro bambini, Salvagente ha organizzato una diretta Instagram con la psicologa Silvia Riboldi dal titolo: “Come spiego quello che sta accadendo a mio figlio?”. L’appuntamento è per giovedì 3 marzo alle 13.30 sulla pagina Instagram di Salvagente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA