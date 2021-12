Novità per l’ospedale di Desio: pronto soccorso da ampliare su 2mila metri quadri, posti letto come a Vimercate Il direttore generale Marco Trivelli ne ha parlato durante la riunione del Cob che si è svolta in teleconferenza: pronto soccorso di Desio da ampliare su 2mila metri quadri, posti letto come a Vimercate. Ha fatto appello anche a sponsor privati, Cancro primo aiuto si è detta disponbile ad aiutare.

Il Cob (comitato ovest Brianza), è tornato a riunirsi. Sia pure in videoconferenza presenti una sessantina di persone tra componenti del direttivo, diversi primari ed ex primari dell’ospedale di Desio, i consiglieri regionali Andrea Monti e Federico Romani, il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, l’assessore alle politiche sociali del comune di Seregno, Laura Capelli e il direttore generale dell’Asst Brianza Marco Trivelli. L’evento è stato coordinato da Francesco Sicurello che con il dottor Antonio Colombo, aveva ideato il Cob nel giugno 2015, per far fronte ad una legge regionale capestro che aveva spezzato l’unità sanitaria della Brianza.

Da quel giorno sono state le battaglie messe in campo e portate al successo. La ripartenza è stata l’occasione per ricordare la figura del dottor Antonio Colombo, deceduto a 78 anni ai primi di dicembre . Per lui, dapprima medico di base, poi primario di neurologia all’ospedale di Desio, sindaco di Nova Milanese, uomo di grande cultura, persona eclettica, istrionico, un buon oratore e organizzatore, sempre vicino al mondo delle associazioni, tutti hanno espresso un elogio, un ricordo con parole commoventi e accorate, perché era amico e confidente di tutti. Una persona che ha costruito e dato tanto e la sua assenza sta mancando a tutti.

LEGGI Addio ad Antonio Colombo, ex primario di Neurologia a Desio e sindaco di Nova Milanese

Il desiderio di Antonio Colombo, espresso pubblicamente più volte anche a livello ufficiale quale portavoce del Cob di vedere l’ospedale di Desio dedicato alla figura del desiano Achille Ratti, Papa Pio XI, in occasione del centenario della sua elezione al soglio pontificio ( 6 febbraio 1922) si concretizzerà il prossimo 5 febbraio, con l’intitolazione ufficiale, che ha confermato Trivelli aggiungendo “ stiamo studiando una speciale grafica per l’insegna”. Per l’occasione sarà presente il segretario di Stato della Santa Sede, cardinal Pietro Parolin.

Il direttore generale di Asst Brianza, Marco Trivelli, nel suo lungo intervento ha fatto il punto sull’ospedale di Desio confermando la volontà di ampliare il pronto soccorso e portarlo a 2.000 mq. Struttura che attualmente ha un carico giornaliero di 185 accessi in uno spazio ristretto poco meno di mille metri quadri. Per dar corso all’operazione si rende necessaria anche l’acquisizione di una striscia di terra confinante all’attuale strada che porta al pronto soccorso, il cui costo è di 130 mila euro. Per recuperare al più presto questa somma ha chiesto l’intervento di associazioni private.

“Cancro Primo aiuto” s’è offerta quale capofila, in attesa che altre si aggreghino tanto da introitare l’importo e venire in possesso dell’area frammentata fra una ventina di proprietari e così dare il via ai lavori. Con l’ampliamento del pronto soccorso anche il reparto di radiologia sarà allargato in 1.300 mq. e potenziato con nuove strumentazioni. Urgente è la radioterapia soprattutto per l’offerta oncologica. Il reparto di radiologia sarà collegato direttamente al nuovo pronto soccorso.

Il presidio desiano che attualmente ha 200 posti letti dovrà essere portato a 300 come a Vimercate. Sono previste opere di riconfigurazione di tutto l’ospedale nell’arco di un quadriennio, per i cui interventi è prevista una spesa di 50 milioni di euro, di cui 16 milioni da destinare al nuovo pronto soccorso e radiologia. I servizi amministrativi saranno ripotenziati.

Trivelli è consapevole che all’ospedale di Desio il personale è carente rispetto al fabbisogno. Infine ha confermato la volontà di eliminare gli attuali posti a scavalco tra i primari, che arriveranno con l’approvazione da parte della regione del Pos.

