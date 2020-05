Novità ilCittadinoMB: l’abbonamento all’edizione cartacea anche da www.ilcittadinomb.it LEGGI I 7 passaggi - Il Cittadino riapre al pubblico la sede di via Chiesa 3 a Monza a partire da lunedì 18 maggio. Intanto è attiva la possibilità di abbonarsi al giornale cartaceo anche dal sito internet.

Novità per il Cittadino. La prima è che da lunedì 18 maggio riapre al pubblico la sede di via Chiesa 3, a Monza; la seconda è che la visita può non servire se è per un abbonamento al settimanale di Monza e Brianza in edicola ogni giovedì e sabato. Da questa settimana è infatti possibile abbonarsi anche al giornale cartaceo attraverso il sito www.ilcittadinomb.it.

VAI ALLA PAGINA DEGLI ABBONAMENTI

È semplice: è sufficiente cliccare su “Abbonati qui” in home page e poi seguire le indicazioni scegliendo l’edizione e la formula di abbonamento, il metodo di pagamento, i dati per la consegna.

Per presentarsi di persona allo sportello di via Chiesa, dal 18 maggio, l’orario è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Agli avventori è richiesto l’uso di dispositivi di protezione - mascherina e guanti - di rispettare le distanze di sicurezza, di entrare uno alla volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA