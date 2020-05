Novità con ilCittadinoMb: in edicola arriva KmZero, un viaggio nei sapori della Brianza Con ilCittadino di giovedì 7 e sabato 9 maggio 2020 c’è la novità KmZero, un inserto stagionale per scoprire tutti i tesori enogastronomici della Brianza e del territorio che la circonda. L’appuntamento è in edicola (anche digitale) insieme al giornale.

Il Cittadino prima pagina Km Zero

È un viaggio in sedici pagine in attesa “di uscire a rivedere le stelle”: sarebbe dovuto arrivare con l’inizio della primavera, è rimasto in stand-by come tutti per quasi due mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Debutta con la fase 2.



All’interno del primo numero l’intervista di copertina a chef Fabio Silva (Hotel de la Ville); la primizia del territorio è l’asparago rosa di Mezzago e Matteo Scibilia lo interpreta in cucina, la pasticceria è quella micro e artistica dei Dolci di Gulliver (Matteo Stucchi). Poi un salto in Franciacorta per i suoi vini, le nuove birre del Birrificio Rurale, un cocktail esclusivo firmato Moss Monza. E una “gita” a Varese. L’appuntamento è in edicola (anche digitale) insieme al giornale.

