Nova, scontro tra un’auto e una moto sulla Monza-Saronno: un ferito grave e code

Grave incidente stradale e lunghe code giovedì 8 novembre, attorno alle 8.20, a Nova Milanese, in via Dante Alighieri, lungo la Monza-Saronno. Per cause al vaglio della polizia locale novese, un’auto e una moto si sono scontrate. Coinvolti un 82enne, e un motociclista 31enne, quest’ultimo soccorso in codice rosso e ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza.

