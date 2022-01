Nova Milanese: vola sull’asfalto cadendo in moto, se la cava con qualche contusione Solo poche escoriazioni per un motociclista di 57 anni che a Nova Milanese, dopo l’impatto con un’auto, è volato sull’asfalto nella mattina di domenica 30 gennaio.

Brutto volo sull’asfalto ma solo qualche escoriazione superficiale, per il motociclista di 57 anni che nella tarda mattinata di domenica 30 gennaio si è scontrato con un’auto che stava uscendo dal parcheggio del Lidl di Nova Milanese, per immettersi su via Venezia.

Erano le 11.30 quando il conducente dell’auto, dopo avere fatto acquisti presso il supermercato stava immettendosi sulla via Venezia, in quel momento stava sopraggiungendo il motociclista e lo scontro è stato inevitabile. La due ruote è volata pochi metri più avanti, a riprova che il guidatore e l’automobilista in qualche maniera sono riusciti a limitare la violenza dell’impatto, lungo un tratto di rettilineo come è via Venezia, dove le velocità possono diventare anche molto alte. Prima delle strisce rallentatraffico in corrispondenza della parrocchia e della scuola, parecchie decine di metri più avanti.

L’equipaggio della Croce Verde di Lissone giunta sul posto ha constatato che il 57enne era cosciente, sebbene dolorante. Alla fine si è deciso per il ricovero precauzionale presso l’ospedale di Desio, dove è stato medicato dalle contusioni superficiali per essere dimesso nel pomeriggio. Sul posto sono arrivate pattuglie della polizia locale e dei carabinieri che hanno rilevato l’incidente e hanno disciplinato il traffico domenicale fino allo sgombero della sede stradale.

