Incidente Nova Milanese via Garibaldi (Foto by Edoardo Terraneo)

Nova Milanese, si schianta sullo spartitraffico in via Garibaldi: grave una donna Una donna è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni dopo essere finita contro uno spartitraffico in via Garibaldi a Nova Milanese. Sembra che all’origine dello schianto ci sia stato un malore.

Una donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere finita contro uno spartitraffico in via Garibaldi a Nova Milanese. È successo intorno alle 12.30 di giovedì 1 marzo. La donna, 74 anni, è finita con l’auto contro un panettone e si sospetta che all’origine dello schianto ci sia stato un malore. È stata soccorsa in codice rosso.

