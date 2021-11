Nova Milanese: ristoratore seduto a cenare senza Green pass, doppia multa dei carabinieri I militari hanno effettuato un controllo a campione tra i clienti e ne hanno trovati 4 senza certificazione tra i quali il titolare, seduto a mangiare a un tavolo con un conoscente. A suo carico sanzioni complessive per 800 euro.

Seduto a mangiare nel suo locale senza Green pass. Doppia sanzione per complessivi 800 euro a un ristoratore di Nova Milanese, pizzicato dai carabinieri della locale stazione dell’Arma durante un controllo per la verifica delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. I militari, entrati nel locale domenica attorno alle 21.30 hanno avviato una verifica a campione tra gli avventori per accertare il possesso della certificazione verde.

Ebbene, tra i quattro i clienti pizzicati dai carabinieri e multati perché sprovvisti del green pass c’era anche il titolare del ristorante, seduto al tavolo a cenare insieme ad un conoscente, entrambi senza la prevista certificazione.

Per il ristoratore è scattata quindi la doppia multa, 400 euro in quanto “cliente” presente all’interno del locale pubblico e sprovvisto di certificazione verde e altri 400 euro perché in qualità datore di lavoro non ha ottemperato all’attività di controllo prescritta dalla normativa vigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA