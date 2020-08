Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nova Milanese: risse e mancato rispetto delle norme anticovid, sospesa l’attività di un locale per una settimana I carabinieri della stazione di Nova Milanese hanno dato esecuzione a un provvedimento del Questore intervenuto in seguito a diversi controlli dell’Arma effettuati negli ultimi mesi

Risse. norme anticovid non rispettate. Sono i motivi per cui il Questore ha sospeso la licenza e l’attività di un bar di Nova Milanese per sette giorni.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Nova Milanese ed è arrivato proprio su proposta del comando dell’Arma. I militari hanno riscontrato in diverse occasioni risse e scontri tra i clienti. Ed è stato riscontrato il mancato rispetto delle norme anticovid, con assembramenti.

L’esercizio pubblico, notoriamente frequentato da giovani in orario notturno, potrà riprendere l’attivitá da sabato 29 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA