Nova Milanese investimento bambino via Oberdan (Foto by Edoardo Terraneo)

Nova Milanese, investito un bambino di 10 anni Un bambino di 10 anni è stato investito lunedì pomeriggio a Nova Milanese. Trasportato in ospedale in codice rosso, la dinamica è al vaglio della polizia locale.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso un bambino di dieci anni investito nel pomeriggio di lunedì a Nova Milanese. È successo in via Oberdan, vicino all’ampia area mercato. La dinamica è al vaglio della polizia locale chiamata sul posto insieme all’ambulanza e all’automedica. Il ragazzino, in bicicletta, sarebbe finito sulla strada mentre sopraggiungeva una Lancia che non è riuscita a evitarlo. L’impatto è stato violento.

