Nova Milanese, incidente tra un furgone e uno scooter: ferito un settantenne Incidente in via Diaz a Nova Milanese poco dopo le 12.30 di lunedì 14 dicembre: ferito un uomo di 70 anni alla guida di uno scooter coinvolto in un tamponamento con un furgone. Strada chiusa e traffico deviato.

Un uomo ferito trasportato in ospedale a Monza per un trauma cranico, strada chiusa e traffico deviato. È il bilancio di un incidente stradale che poco dopo le 12.30 di lunedì 14 dicembre a Nova Milanese ha coinvolto un furgone di un corriere espresso e uno scooter guidato da un uomo di 72 anni. È successo in via Diaz, che collega Nova a Desio: per cause che saranno chiarite dalla polizia locale novese il motorino è finito contro il furgone tamponandolo. Forse per una manovra dell’autista del mezzo.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, sul posto oltre ad ambulanza e automedica anche polizia locale e carabinieri in supporto. La strada è stata chiusa per il tempo dei soccorsi, dei rilievi e della rimozione dei veicoli.

