L’incendio di via Brodolini a Nova Milanese (Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese: incendio in un capannone di via Brodolini, sul posto i vigili del fuoco di Bovisio Vigili del fuoco al lavoro nella mattina di venerdì 4 marzo per un incendio scoppiato nel piano interrato di un’azienda in via Brodolini a Nova. A dare l’allarme i dipendenti di un’officina confinante.

Vigili del fuoco al lavoro a Nova Milanese nella mattina di venerdì 4 marzo per un incendio scoppiato nel piano interrato di una azienda di via Brodolini, la dorsale che dalla vecchia Valassina porta all’imbocco della tangenziale Nord.

Sul posto le squadre di Bovisio Masciago e la polizia locale che è arrivata sul posto attorno alle 8 su segnalazione dei proprietari dell’officina che confina con i capannoni. I meccanici hanno visto il fumo che proveniva dai finestroni e hanno dato l’allarme. Lo stabile è inutilizzato da tempo e per il momento non è chiaro come le fiamme possano essersi sviluppate in ambienti semi abbandonati e chiusi da mesi. Tra le ipotesi un cortocircuito, ma solo la perizia successiva consentirà di individuare le esatte cause.

Nel piano sotterraneo si trovano stipate merci e si trova parcheggiato un camion. Il traffico di scorrimento nella zona è stato deviato dalle vicinanze dei capannoni.

