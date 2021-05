Nova Milanese: carabinieri e un’ambulanza in via Pellico, trattative con un uomo asserragliato in casa Minuti concitati a Nova Milanese. in via Pellico, dove sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza: in corso trattative con un uomo che si sarebbe asserragliato in casa per motivi ignoti, forse armato.

Carabinieri, polizia locale e un’ambulanza si sono precipitati in tarda mattinata, martedì 4 maggio, in via Pellico, a Nova Milanese, dove un uomo sarebbe asserragliato in casa, forse armato, per motivi al momento ignoti. In questi minuti sarebbe in corso una trattativa da parte dei militari per sbloccare la situazione.

(Notizia in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA