Nova Milanese, benedetta e inaugurata la nuova “Auto della misericordia”: è a disposizione già da domani Il mezzo è stato acquistato grazie alla generosità di molti. Don Luigi: «I novesi hanno sempre risposto agli inviti, sono una comunità molto solidale e in questo periodo è ancora più importante continuare ad esserlo». L’auto serve per accompagnamenti in ospedale e altri servizi

Una nuova “Auto della misericordia”. Questa mattina la benedizione e l’inaugurazione nel cortile retrostante la Chiesa. Domani sarà subito in servizio. Un mezzo speciale al servizio della comunità intera, in comodato d’uso per quattro anni grazie ad una vera e propria cordata di aziende, piccoli imprenditori e artigiani locali che, ancora una volta, hanno risposto all’appello del parroco don Luigi Caimi.

«Nova è una cosa grande – ha sottolineato don Luigi Caimi – i novesi hanno sempre risposto agli inviti, sono una comunità molto solidale e in questo periodo è ancora più importante continuare ad esserlo». La prima “Macchina della Misericordia” come era stata battezzata già allora, era stata benedetta e inaugurata il 16 settembre del 2018. Era un mezzo più grande, un vero pullmino da nove posti.

«È un servizio importante che abbiamo usato fino all’anno scorso con continuità – ha sottolineato Giovanni Sanna, coordinatore dei volontari – quest’anno, alla luce delle norme anticovid abbiamo chiesto di cambiare mezzo con uno più piccolo». E così è stato. Il progetto è stato realizzato grazie alla Pmg Italia, società benefit per la mobilità garantita. «Questo mezzo è più pratico per l’accompagnamento di massimo due persone – ha sottolineato Paola Rossi - minore con genitore o disabile e tutore o altre persone singole, nel rispetto delle norme di distanziamento. Per quattro anni è già tutto coperto: bisogna solo mettere la benzina». Presenti all’inaugurazione i 25 sponsor. «Ringrazio tutti i volontari e tutte le aziende novesi – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Pagani – che, nonostante il periodo di difficoltà non si sono tirate indietro di fronte alla richiesta di dare una mano».

Lo slogan “Quando la volontà di alcuni si unisce, si possono realizzare grandi progetti”. Questi gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto del’Auto della Misericordia, a disposizione dei novesi già da domani, telefonando in casa parrocchiale.

Trillium Gabbioneta, Si.De.Bo., Seatex, Eredi Marchesi Carefour Express, Maglificio Sor-Man, Novabit Srl, Edil Multiservizi, LogikaControl, ElleciService, Cpm, ArtSteel, Caimi Brevetti, Fervo, Crotti Valvole, Maer Italia, Studio Lissoni Orlandi, Spirax Sarco, StudioDom, FuturaAlluminio, La Novese, #Nontiabbandono, EasyCaf.it, Scol Verniciatura Industriale, Mci component, Galvanica Gentile.

