Nova, dopo la morte del 48enne arriva l’appello del sindaco: «Non fate il bagno nel canale Villoresi, è vietato e pericoloso» Il bagnante novese è deceduto la scorsa settimana all’ospedale San Gerardo dove si trovava ricoverato dal 15 giugno quando fu ripescato dai vigili del fuoco. Il sindaco Fabrizio Pagani invita a non tuffarsi nel canale.

«Non fate il bagno nel Canale Villoresi. È vietato ed è pericoloso». Dopo la tragica morte del 48enne novese deceduto all’ospedale San Gerardo dove si trovava ricoverato da martedì 15 giugno, dopo essere stato ripescato dal canale - rianimato sul posto, non aveva più ripreso conoscenza - il sindaco Pagani lancia un appello scritto, alla responsabilità. Nonostante sia una pratica storica e in uso da sempre in diversi tratti del canale, risulta una abitudine estremamente pericolosa. E non solo per le famiglie che spesso si immergono con i bambini ma per chiunque metta a rischio la propria incolumità per una nuotata estiva.

