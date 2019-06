Nonno e nipotino di 5 anni investiti sulle strisce, tanta paura a Cesano Maderno Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave sabato 15 giugno, in mattinata, attorno alle 9, a Cesano Maderno, in corso Roma dove un nonno di 58 anni residente in città e il nipotino di 5 anni di Seveso mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali sono stati investiti da un’auto.

Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave sabato 15 giugno, in mattinata, attorno alle 9, a Cesano Maderno, in corso Roma dove un nonno di 58 anni residente in città e il nipotino di 5 anni di Seveso mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali sono stati investiti da un’auto, una Peugeot 206 condotta da una donna. L’impatto fortunatamente non è stato grave: nonno e nipotino sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale di Cesano Maderno.

(ha collaborato Cristina Marzorati)

