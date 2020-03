#NonLasciamoIndietroNessuno, Dell’Orto e Somaschini: “Con noi tanti amici per aiutare l’ospedale San Gerardo” - VIDEO Tra i promotori dell’iniziativa, oltre al Gruppo Giovani di Assolombarda, anche vicepresidente della Dellorto di Seregno e di Assolombarda e presidente di Eicma e l’imprenditore seregnese. Obiettivo: 50 mila euro per aiutare la terapia intensiva dell’ospedale di Monza.

La campagna #NonLasciamoIndietroNessuno in soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Dopo le raccolte di fondi a favore del nosocomio milanese di Niguarda, al quale sono già state consegnate tre postazioni complete per la terapia intensiva, e del Manzoni di Lecco, che invece è destinato a riceverne due, nei giorni scorsi è stata avviata una raccolta anche per l’ospedale monzese, che nel pieno della diffusione del Coronavirus è diventato più che mai un riferimento per il territorio circostante.

L’obiettivo è raggiungere nel più breve tempo possibile l’importo di 50mila euro, che la direzione sanitaria utilizzerà poi per l’acquisto di strumentazioni fondamentali in questa fase: le necessità, entrambe per gli spazi di terapia intensiva, sono un ecografo di diagnosi per non movimentare il paziente ed un tomografo ad impedenza elettrica. Promotori dell’iniziativa sono il Gruppo Giovani di Assolombarda, Newco Management, Andrea Petagna, Erik Somaschini, Brianza Assicurazioni, Alfio Bardolla Training Group, Maria Anghileri, Spartan Tech, Pop Sports, Smart, Agenzia Yes, Agam, Forum Economia Innovazione, Asseimpredil Ance Milano, Junior Enterprise Italy, Elsa Milano, Aidp Lombardia, Starting Finance, GaragErasmus ed Aiesec Italia.

Seregno - Le attrezzature per la terapia intensiva donate al San Gerardo

(Foto by Paolo Colzani)

«Ci sono amici -ha commentato Alberto Rossi, sindaco di Seregno- che hanno lanciato una campagna che sta avendo molto successo. Hanno già raccolto fondi per il Niguarda di Milano ed il Manzoni di Lecco ed ora si propongono di farlo per il San Gerardo di Monza. Ciascuno può nel suo piccolo aiutare chi è in una trincea più importante di quella di un primo cittadino. Diamo una mano al San Gerardo di Monza: nessuno va lasciato da solo». Concorde l’imprenditore Erik Somaschini, seregnese, in prima fila con #NonLasciamoIndietroNessuno: «Stiamo vivendo un momento di crisi e difficoltà del sistema sanitario. Noi vogliamo raccogliere risorse utili a comperare strumentazioni indispensabili, a supporto degli ospedali, partendo da quelli lombardi, anche se ormai il problema si è esteso in maniera drammatica. Vogliamo in questo modo aiutare i medici e gli infermieri, cui sono riconoscente perché stanno facendo un lavoro straordinario».

La campagna in queste ore sta intercettando un sostegno sempre più ad ampio raggio. «Dellorto scende in campo al fianco dell’ospedale San Gerardo -ha confermato Andrea Dell’Orto, vicepresidente della Dellorto di Seregno e di Assolombarda e presidente di Eicma-, impegnato nella dura lotta contro il Covid 19. Il nostro vuole essere un piccolo e concreto gesto per ringraziare chi, giorno dopo giorno, continua a combattere questa battaglia in prima linea, per noi e per l’Italia». Per contribuire, occorre andare sulla piattaforma internet GoFundMe, all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/nonlasciamoindietronessuno-asst-san-gerardo-monza.

