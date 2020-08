Non salda il contro dopo il pranzo di Ferragosto a Monza, denunciato a piede libero L’uomo ha detto agli agenti della polizia locale di non poter pagare perché un conoscente con il quale aveva mangiato se n’era andato dopo avergli rubato il portafoglio. E’ stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto ha reagito con aggressività e violenza.

E’ stato denunciato a piede libero, anche per resistenza a pubblico ufficiale dopo che, in compagnia di un conoscente, il giorno di Ferragosto ha pranzato in un ristorante giapponese di Monza ma, al momento di pagare il conto, si è rifiutato sostenendo di non aver soldi perché l’amico, datosi alla fuga, e del quale non conosceva le generalità, gli aveva rubato il portafogli.

Una storia piuttosto inverosimile: da accertamenti presso la banca dati svolti dalla polizia locale, chiamata dai titolari del ristorante, anche a verificare le generalità dell’uomo, è emerso che era già noto alle forze dell’ordine con alle spalle reati di vario genere tra cui spiccano quattro insolvenze fraudolenti.E’ stato quindi nuovamente denunciato a piede libero, anche per resistenza a pubblico ufficiale in quanto ha reagito con aggressività e violenza.

