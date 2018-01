Non risponde per tre giorni: uomo soccorso in casa a Villasanta Soccorsi in centro a Villasanta nella mattina di mercoledì 11 gennaio. L’allarme è scattato per un uomo residente in un condominio di piazza Camperio che da tre giorni non dava segnali a chi ha provato a cercarlo. Era ubriaco.

Soccorsi in centro a Villasanta nella mattina di mercoledì 11 gennaio. L’allarme è scattato per un uomo residente in un condominio di piazza Camperio che da tre giorni non dava segnali a chi ha provato a cercarlo. Sul posto intorno alle 11.30 i vigili del fuoco con l’autoscala, l’ambulanza della Croce rossa e la polizia locale.

Proprio i pompieri sono saliti al secondo piano della palazzina e sono entrati passando da una finestra. Lì hanno trovato il 60enne, steso sul letto ma vivo e cosciente. È stato preso in carico dai sanitari per i dovuti accertamenti. Ed è emerso che era ubriaco.

Le operazioni sono state seguite da numerosi cittadini assiepati lungo la piazza.



