Non risponde al telefono né al citofono: 54enne trovato morto in casa a Concorezzo

Non rispondeva al telefono e al citofono perché privo di vita. Tragica scoperta sabato pomeriggio in via Massironi a Concorezzo dove un 54enne è stato rinvenuto morto all’interno della sua abitazione a causa di un infarto. L’allarme è stato lanciato da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo. I pompieri l’hanno trovato deceduto nella abitazione.