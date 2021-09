Non dovrebbe trovarsi a Giussano, vede i carabinieri e fugge: bloccato e denunciato Si tratta di un trentenne di Arosio già colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune brianzolo. È stato sorpreso dai militari e ha tentato la fuga in bicicletta.

Un trentenne di Arosio (Co) è stato denunciato nel pomeriggio di mercoledì a Giussano, in via Stelvio, zona laghetto, nota all’Arma giussanese quale area di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso in sella a una bicicletta accanto ad alcune autovetture in sosta nei pressi della chiesa parrocchiale “San Francesco”.

Già colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune, alla vista dei militari si è dato alla fuga ma è stato subito dopo bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, violazione degli obblighi del foglio di via obbligatorio. Rifiutandosi di sottoporsi al test antidroga è stato anche deferito per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

