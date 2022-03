“Noi e la guerra vicini: quali scenari?”: incontro online con la coop Aeris di Vimercate Martedì 29 marzo un incontro online organizzato dalla coop Aeris di Vimercate sul tema “Noi e la guerra vicini: quali scenari?”: con Alfredo Somoza parlando Emanuele Valenti e Daniele Biella.

Il giornalista Emanuele Valenti parteciperà all’evento online promosso dalla Cooperativa Aeris per parlare “Noi e la guerra vicini: quali scenari?”. Sarà un momento di approfondimento su quanto sta accadendo in Ucraina e sulle ripercussioni che la guerra sta avendo su vite, azioni e pensieri della popolazione italiana ed europea. La diretta avrà una durata di 45 minuti circa (disponibile anche sul sito della webradio www.youngradio.it) e sarà guidata da Alfredo Somoza, giornalista esperto di tematiche internazionali e direttore di Young Radio.

Oltre a Emanuele Valenti corrispondente radiotelevisivo esperto in aree di crisi internazionali, Somoza intervisterà Daniele Biella, reporter e coordinatore dei progetti “Con altri occhi/No One Out” di Aeris Cooperativa Sociale, con i quali entra quotidianamente nelle aule scolastiche per trattare il tema di profughi e dinamiche migratorie. L’iniziativa è in programma martedì 29 marzo alle 18 sulla pagina Facebook di Aeris (www.facebook.com/aeriscoopsociale).

