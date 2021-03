Newsweek promuove l’ospedale San Gerardo di Monza: è 14° in Italia su 108 strutture L’ospedale san Gerardo menzionato da Newsweek tra i migliori ospedali italiani: si è classificato 14° su 108 strutture e recupera tredici posizioni in un anno. Tra i primi quattordici nove ospedali lombardi.

L’ospedale san Gerardo menzionato da Newsweek tra i migliori ospedali italiani. Il nosocomio monzese risulta quattordicesimo (su 108 ospedali) nella classifica nazionale stilata dallo storico magazine statunitense in collaborazione con Statista Inc, società di ricerca e dati a livello mondiale. Lo scorso anno era posizionato ventisettesimo su ottantotto ospedali ed è, quindi, riuscito a risalire tredici posizioni nella graduatoria dei top hospitals.

Per la cronaca, il migliore ospedale italiano è risultato il Policlinico Gemelli di Roma, quarantacinquesimo nella classifica mondiale. In Lombardia ben nove sono gli ospedali che figurano tra i primi quattordici in Italia.

“Un motivo di orgoglio che conferma che la sanità lombarda è sempre una sanità di eccellenza, punto di riferimento non solo sul territorio regionale, ma in tutta Italia” ha commentato Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Gli ospedali da prendere in esame per il ranking mondiale vengono selezionati sulla base delle ‘nomination’ suggerite da esperti in campo sanitario (sono stati coinvolti oltre 74mila tra medici, manager e professionisti sanitari tra settembre e novembre 2020), sulla base dei risultati di indagini condotte sui pazienti e dei key performance indicator medici sugli ospedali (per esempio dati sulla qualità dei trattamenti, sulle misure igieniche e sulla safety dei pazienti, rapporto numero di pazienti per medico e per infermiere).

Dopo aver selezionato in questo modo gli ospedali, una giuria di esperti internazionali procede alla loro valutazione e a stilare la classifica mondiale.

“Come hanno chiarito gli eventi del 2020 - ha scritto Nancy Cooper, redattore capo di Newsweek - le nostre vite e quelle dei nostri cari potrebbero dipendere dal tipo di assistenza sanitaria a cui abbiamo accesso. I duemila ospedali citati in questo elenco, che copre venticinque paesi, si distinguono per la loro costante eccellenza, inclusi medici illustri,cure infermieristiche di prim’ordine e tecnologia all’avanguardia”.

Esprime la sua soddisfazione Mario Alparone, Direttore Generale della Asst Monza: “In un anno particolarmente difficile ed impegnativo come il 2020 nel pieno della pandemia da Covid-19 ottenere un riconoscimento così significativo a livello internazionale è davvero un orgoglio. È la dimostrazione di come abbiamo saputo rispondere all’emergenza, grazie alla nostra qualità clinica e alla ricerca accumulata negli anni dai nostri professionisti e alla forza delle collaborazioni uniche e straordinarie che si realizzano nel nostro ospedale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA