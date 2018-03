Neve in Brianza: strade pulite a macchia di leopardo e tanto ghiaccio - FOTO FOTO - Neve: com’è la situazione in Brianza ? A dircelo sono i lettori. Le strade di grande percorrenza sono pulite mentre i problemi maggiori sono segnalati a Desio, Lissone, Nova Milanese e Monza San Fruttuoso con pericolose lastre di ghiaccio.

Neve: com’è la situazione in Brianza ? A dircelo sono i lettori. Partiamo dalla Valassina dove sono segnalate code da Verano verso Milano ma la superstrada è pulita e tranquillamente percorribile. Non è così invece per le uscite: da Seregno a Desio e Lissone segnalati spessi strati di ghiaccio. Idem per la Comasina. Monza-Trezzo definita “discreta” mentre particolarmente sporco è il tratto Busnago-Vimercate. Strade pulite a Biassono e Vedano, non altrettanto a Seregno, Desio, Lissone e Nova Milanese mentre a Monza segnalati particolari problemi lungo viale Elvezia e a San Fruttuoso e alla Taccona di Muggiò.

Criticità segnalate a Giussano e in generale sugli svincoli in entrata e uscita dalla Valassina. I camion hanno difficoltà a Briosco.

Neve Monza via della Taccona - foto lettore bruno mucciarelli

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA