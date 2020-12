Neve, il sindaco di Sovico respinge le critiche: «E denuncio i post diffamatori» Critiche e repliche a mezzo social a Sovico dove il sindaco Barbara Magni ha rimandato al mittente le accuse ricevute per la gestione della nevicata del 28 dicembre. E annuncia denuncia per gli autori di post diffamatori.

Critiche e repliche a mezzo social a Sovico dove il sindaco Barbara Magni ha rimandato al mittente le accuse ricevute per la gestione della nevicata del 28 dicembre. La macchina comunale è entrata in azione per tempo, dice, e saranno denunciati con segnalazione alla polizia postale gli autori di post ritenuti diffamatori.

«Non ho l’abitudine di intervenire mediante post, al fine di lasciare possibilità a tutti i cittadini di esprimere il proprio giudizio, rammentando che per eventuali necessità l’amministrazione è raggiungibile telefonicamente o tramite mail - ha scritto senza nascondere l’amarezza - Tuttavia leggendo post e commenti pubblicati su questa pagina mi corre l’obbligo di precisare che: 1) da ieri sera alle 18, come anche da qualcuno confermato, è iniziato un preventivo servizio di spargimento di sale/sabbia; 2) il sevizio di spazzamento strade é iniziato questa mattina alle ore 4:00 e proseguirà ininterrottamente per tutta la giornata anche tramite l’utilizzo di uomini appiedati; 3) ricordo che siamo in zona arancione (Dpcm covid19) e per cui si dovrebbe uscire dalla propria abitazione solo per i noti e comprovati motivi».

E poi: «Detto ciò, considerando alcuni post e commenti chiaramente ed indiscutibilmente diffamatori e che non hanno nulla a che vedere con una eventuale legittima critica, ma che sono volti ad intaccare la persona, l’integrità e l’onestà, paventando la commissione di reati, comunico che provvederò verso tali soggetti ed ogni altra persona ritenuta responsabile, ad adire le vie legali presentando apposita denuncia querela e informando altresì la polizia postale».

