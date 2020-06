Nessun vandalismo alla panchina rossa antiviolenza di Cesano: «Si è rotta, ci siamo autodenunciati» Una donna dice che si è frantumata mentre il figlio giocava con il cuginetto e di aver segnalato il fatto al Comune dicendosi pronta a pagare i danni ma di non essere stata richiamata. Dal Palazzo dicono che non ci sia traccia della segnalazione.

Nessun vile gesto per danneggiare un simbolo della violenza contro le donne ma un incidente autodenunciato con tanto di promessa di ripagare il danno. Ha avuto un risvolto inaspettato la notizia divulgata alla stampa martedì 23 giugno dall’assessore Simona Buraschi e dal consigliere Pd Sara Spadafora con oggetto la distruzione della panchina rossa di piazza Arese, a Cesano Maderno.

Buraschi e Spadafora hanno criticato l’episodio aprendo al dialogo con gli autori, autori che in verità in quelle ore si stavano già autodenunciando. «Lunedì 22 giugno mio figlio di 15 anni stava giocando col cuginetto di 18 mesi sulla panchina – spiega R.Z. – Il piccolino saliva e scendeva, quando si è spaccata. Erano le 21, il municipio era chiuso. Martedì 23 ho telefonato ai lavori pubblici, ma erano aperti solo al pomeriggio. Ho richiamato, ho raccontato l’accaduto, ho lasciato a un’impiegata le mie generalità e mi sono detta pronta a pagare. Mi aspettavo di essere richiamata, invece mercoledì 24 il Comune ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook». Si tratta della nota divulgata da Buraschi e Spadafora.

«Sono stata volontaria 10 anni per l’associazione “Sacra Famiglia”, a mio figlio ho insegnato un forte senso civico. Quando abbiamo letto gli insulti sui social, ho voluto fare chiarezza». L’assessore assicura che in comune non c’è traccia della segnalazione, R.Z. ci ha mostrato le chiamate sul suo cellulare all’ufficio tecnico: «Perché espormi se non fosse vero?». Un aspetto rimane da chiarire: che fine ha fatto la segnalazione della cittadina?

