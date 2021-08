Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

PADERNO: l'elicottero è atterrato nei terreni agricoli al confine per i soccorsi a una bambina di Cusano colta da malore (Foto by Pier Mastantuono)

Neonata colta da malore in casa, trasportata in elicottero all’ospedale di Bergamo È atterrato nei campi al confine tra Paderno Dugnano, località Calderara, e Cusano Milanino l’elicottero per soccorrere una neonata colta da malore. Disposto il trasporto all’ospedale di Bergamo.

È atterrato nei campi al confine tra Paderno Dugnano, località Calderara, e Cusano Milanino l’elicottero per soccorrere una bambina neonata colta da malore in un appartamento della vicina via Sormani, a Cusano. L’allarme è partito attorno alle 12.30 di martedì 31 agosto, quando la piccola si è sentita male e i genitori hanno dato l’allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Cusano, che dista pochi metri, e i colleghi di Paderno.

Il personale di soccorso ha immediatamente iniziato le procedure. Alla fine è stato deciso il trasporto in elicottero presso la struttura ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I controlli medici serviranno comprendere le esatte cause del malore e la effettiva gravità delle condizioni generali.

