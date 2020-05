Nell’auto metalli ad alta precisione del valore di 20mila euro: tre fermati per furto aggravato I carabinieri di Seregno hanno fermato tre uomini per furto aggravato: non hanno saputo spiegare la provenienza del materiale metallico ad alta precisione che stavano trasportando. Era stato rubato a Ronco Briantino.

Non hanno saputo spiegare da dove venisse e perché nel bagagliaio dell’auto avessero materiale metallico ad alta precisione, confezionato ed imballato, per un valore alla fine stimato di 20mila euro. E, soprattutto, rubato.

È stata corretta l’intuizione che ha portato i carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno a fermato un’auto in transito sulla Statale 36 con a bordo tre uomini. Il controllo ha svelato il prezioso carico, grazie al nastro adesivo dell’imballaggio i militari sono risaliti a un’azienda specializzata di Ronco Briantino, produttrice di utensili e punte di precisione per trapani, che ha confermato di aver subito un furto la notte precedente.

I filmati di videosorveglianza hanno confermato la responsabilità dei tre, la refurtiva è stata recuperata.

I responsabili, tra i 28 e 26 anni residenti in provincia a Milano e già noti alla giustizia, sono stati fermati per furto aggravato.

