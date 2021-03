Nel weekend torna l’ora legale: tra sabato e domenica occhio agli orologi La notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo: alle 2 torna l’ora legale e saranno le 3.

La notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo: alle 2 torna l’ora legale e saranno le 3. Orologi avanti di un ’ora, un’ora di luce in più. Anche se in zona rossa, per ora, si potrà goderne meno.

Sarà l’ultima volta? Sono diversi anni che se ne parla, l’Europa sostiene l’orario unico e alcuni paesi hanno già deciso. L’Italia non ancora. Di certo l’ora legale aiuta il risparmio energetico quantificato in Italia in oltre un miliardo e 700 milioni di euro nel periodo 2004-2020, pari al consumo di 150mila famiglie. In attesa di una decisione definitiva, è ancora tempo di spostare gli orologi e ricalibrarsi. Anche se il passaggio all’orario che porta all’estate risulta di norma meno stressante del passaggio inverso in autunno,

