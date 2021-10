Nel Pianeta delle Utopie con la coop Meta nel Parco di Monza La coop Meta presenta progetti, programmi e laboratori per la prossima stagione nel Parco di Monza: tutti sotto il tema “Il Pianeta delle Utopie”.

“Il pianeta delle Utopie” sarà il tema conduttore dei laboratori, gli incontri le attività per bambini e ragazzi presso cascina Costa Alta nel Parco di Monza. Il programma degli eventi e delle attività della cooperativa Meta è stato presentato sabato pomeriggio in un momento di festa e laboratori di “outdoor education” gratuiti pensati per bambini tra i 4 e i 10 anni e le famiglie.

«Fare educazione è la nostra missione da trent’anni- spiega Lorenzo Del Bue, direttore della Cooperativa- l’obiettivo è lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto e costruire la nostra comunità intorno a questa cascina che per noi è luogo di incontro e di crescita».

Dopo aver imparato a seguire i propri desideri nel rispetto delle differenze con “L’albero dei desideri” , aver scoperto che i sogni sono più belli quando si possono condividere con il programma de “L’isola dei Sogni” e aver ritrovato la forza esplosiva dello scoprire nuovi modi di stare bene con gli altri con “Il Vulcano delle Idee” il Leit Motiv del calendario 2021/22 racconta di un nuovo viaggio verso un mondo ideale, che proporrà sfide e difficoltà da affrontare, ancora una volta, tutti insieme.

Nel rispetto delle normative anti Covid tutte le attività richiedono Green Pass e mascherina per i maggiori di 12 anni con prenotazione obbligatoria sul sito www.cascinacostaalta.it.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la festa di Halloween nel parco (30 e 31 ottobre) con giochi spaventosi, indovinelli e tanto spazio alla creatività e alla fantasia, con proposte per due fasce d’età: 3-6 anni e 6-13 anni. Da segnare in agenda le feste in maschera “Carnevale nel Parco di Monza” (27 febbraio e 5 marzo), la “Caccia all’uovo di Pasqua” il 16 aprile, la “Notte in tenda” il 17 giugno e la “Lucciolata” il 4 giugno (dalle 21 alle 23; 6-13 anni; 15 euro a bambino). Tornano anche feste di compleanno a tema e divertenti (o paurose) Escape Park per preadolescenti, adolescenti e adulti.

La novità della stagione 2021/22 è la serie di laboratori di outdoor education per la Prima Infanzia (0-3 anni) da condividere con un genitore. I laboratori si terranno al sabato mattina nelle giornate del 16 ottobre, 13 novembre, 12 febbraio, 12 marzo 2022.

Confermati anche i laboratori domenicali di “Mattina in Cascina” per i bambini da 3 a 7 anni accompagnati da un adulto con appuntamenti mensili a partire dal 10 ottobre.

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi prevista l’attività di sostenibilità ambientale “Mettiamoci il becco” in calendario domenica 21 novembre.

La cascina naturalmente accoglierà anche i centri estivi (800 i partecipanti negli scorsi mesi) a partire dal 20 giugno fino al 5 agosto con due Open Day per sperimentare giochi e avventure tra la Cascina e i prati, in cui bambini e ragazzi saranno protagonisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA