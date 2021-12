Nel parco “Alla Porada” di Seregno con la droga, 21enne arrestato dai carabinieri Si tratta di un seregnese già noto alle forze dell’ordine per reati specifici: ha consegnato diverse dosi di hashish e marijuana. Altra droga gli è stata trovata a casa. I militari hanno anche segnalato sue minori trovati con stupefacente per uso personale.

Prosegue a Seregno l’azione di contrasto da parte dei carabinieri allo spaccio di droga: nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento serale del territorio una pattuglia ha notato un giovane dal fare sospetto nelle vie interne del parco comunale “2 giugno - Alla Porada”. Si tratta di un 21enne seregnese, già noto per reati specifici: fermato dai militari e invitato a svuotare le tasche, ha consegnato diverse dosi di hashish e marijuana.

Una successiva perquisizione domiciliare in città ha poi permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 30 grammi delle due sostanze, materiale per il confezionamento e denaro contante. Per il giovane è quindi scattato l’arresto. Sottoposto a giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 21enne è stato posto in libertà senza misure cautelari.

Nei giorni scorsi, segnalano sempre i carabinieri della Compagnia di Seregno, altri due giovani, entrambi infradiciottenni, sono stati segnalati all’autorità amministrativa dopo esser stati trovati con quantitativi di stupefacente per uso personale.

