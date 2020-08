Nel lago insieme alla mamma, 12enne della provincia di Monza trascinata via dalla corrente In corso le ricerche della bambina: l’allarme è scattato attorno alle 14. Sul posto, ad Abbadia Lariana, per le ricerche sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un elicottero della Guardia di Finanza e il Nucleo sommozzatori.

Sono ancora in corso le ricerche, nel lago, ad Abbadia Lariana (Lecco), in località Poncia, nei pressi del Parco Ulisse Guzzi di una bambina di 12 anni, residente in Provincia di Monza e Brianza, entrata in acqua insieme alla madre e trascinata via dalle correnti . L’allarme è scattato attorno alle 14. Sul posto per le ricerche sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un elicottero della Guardia di Finanza e il Nucleo sommozzatori. Le ricerche sono proseguite fino a sera e poi riprese venerdì in mattinata.

