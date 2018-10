’Ndrangheta Seregno-Giussano: tornano in carcere otto imputati

A conclusione del processo di secondo grado, confermato l’ergastolo per otto imputati accusati degli omicidi di Carmelo Novella, Antonio Tedesco e Rocco Stagno, appartenenti alla locale di ‘ndrangheta di Seregno-Giussano, in provincia di Monza e Brianza e uccisi tra il 2008 e il 2010 ed emesso un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere eseguita martedì 30 ottobre