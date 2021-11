Nato il “Berry Gin”, al centro per cento made in Besana in Brianza (ma anche Meda) A Besana in Brianza è nato “Berry Gin”, il primo vero e unico gin ai frutti di bosco 100% made in Brianza. Realizzato dall’azienda agricola “The Banker’s Jam”.

Si chiama “Berry Gin” e, oltre ad essere il primo gin di Besana, è il primo vero e unico gin ai frutti di bosco 100% made in Brianza. Realizzato dall’azienda agricola “The Banker’s Jam”, è frutto della collaborazione di due giovani imprenditori della provincia di Monza e Brianza: Andrea Tagliabue a capo dell’azienda besanese specializzata nella produzione di marmellate addolcite con miele e Eugenio Belli, titolare di Eugin di Meda, la prima distilleria di gin della Brianza.

«L’idea è nata lo scorso anno, verso fine maggio, in un incontro con Eugenio, titolare di Eugin, che produce una sua linea di gin, ma si presta anche a collaborazioni con terzi. C’è stata subito intesa tra di noi e così abbiamo deciso di realizzare insieme un prodotto 100% made in Brianza, unendo il suo ottimo gin con la nostra frutta - ha raccontato il titolare di “The Banker’s Jam”, Andrea Tagliabue .. Il gin da cui è partita la realizzazione di “Berry Gin” ha una base di ginepro, radici di angelica, semi di coriandolo e radici di iris - ha spiegato il giovane imprenditore besanase, entrando nel merito della preparazione della bevanda alcolica - Lo abbiamo messo a macerare per un mese con la nostra frutta in apposite botti di acciaio, in rapporto 1 a 1: 1 kg di frutta per un litro di gin. Il gin ha così potuto assorbire tutto il colore, gli aromi e lo zucchero della frutta. Il prodotto finale è stato fin da subito apprezzato da Eugenio, così lo abbiamo aggiunto alla nostra offerta. Non è un gin leggerissimo perché ha preso tanto zucchero: ha una gradazione alcolica di circa il 35%».

Il colore è di un bordeaux intenso, tendente al porpora, ed è ottenuto esclusivamente dall’infusione di frutta, senza l’aggiunta di coloranti artificiali. Distillazione manuale e prodotti naturali sono infatti gli ingredienti che danno vita a “Berry gin”, disponibile in quattro diversi gusti: “Berry Pink” alla fragola, “Berry Red” al lampone, “Berry Blue” al mirtillo e “Very Berry” al misto bosco, comprese le more. «Per questa prima produzione abbiamo realizzato in totale 600 bottiglie da 20 cl ciascuna in 4 diversi gusti. Il prossimo anno, se ci sarà un riscontro positivo da parte dei consumatori, amplieremo sicuramente la produzione - ha raccontato Tagliabue -. Il box degustazione, con 4 bottiglie da 20cl, sarà in vendita nei mercati settimanali a cui partecipiamo e in diversi mercatini di Natale della zona. Chi vuole assicurarsi un box può contattarci tramite i social o mandando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]».

