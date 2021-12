Natale sereno a Usmate Velate: potenziati i servizi di vigilanza privata serale e notturna L’assessore alla sicurezza De Sena: «Abbiamo deciso di affiancare alla nostra polizia locale un periodo di servizio straordinario della vigilanza privata. Uno sforzo a cui si affianca la presenza delle forze dell’ordine»

Più controlli serali e notturni a Usmate-Velate attorno a edifici pubblici e istituti scolastici, con una supervisione generale del territorio per garantire massima tranquillità a tutti i cittadini. Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, l’amministrazione comunale ha deciso di potenziare i controlli serali e notturni dell’istituto di vigilanza privata che già da oltre un anno opera sul territorio comunale. La richiesta di aumentare il servizio ha uno scopo preventivo e dissuasivo, con l’intento di evitare visite di malintenzionati nel periodo precedente e successivo al Natale.

«Come negli anni scorsi, vogliamo far trascorrere ai nostri concittadini un Natale sereno e sicuro – ha affermato Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Per questo motivo abbiamo deciso di affiancare alla nostra polizia locale un periodo di servizio straordinario della vigilanza privata già incaricata di contribuire al controllo del territorio. Uno sforzo a cui si affianca la presenza delle forze dell’ordine e dei carabinieri, un lavoro di squadra che auspichiamo possa essere di dissuasione per chi ha cattive intenzioni».

Il Comune ha richiesto di raddoppiare le ispezioni delle guardie giuriate al municipio, agli altri uffici pubblici e comunali dislocati sul territorio, oltre che di porre una particolare attenzione alla biblioteca civica e ai plessi scolastici di Usmate e di Velate. Non solo controlli, ma anche un monitoraggio a 360 gradi di strade e quartieri residenziali: la vigilanza privata nel corso dei suoi spostamenti monitorerà le presenze e in caso di necessità allerterà le forze dell’ordine presenti sul territorio. Lo stesso iter verrà seguito nel caso in cui si registri una intrusione o una manomissione degli impianti di allarme. Al contempo, proseguono i servizi serali straordinari della polizia locale per ridurre fenomeni di microcriminalità serale e notturna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA