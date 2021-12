Natale Lissonese 2021: dal dj-set ai mercatini, un mese di iniziative sotto l’albero Trenta gli eventi in programma promossi e sostenuti dal Comune. I mercatini non saranno solo piazza Libertà e limitrofe ma si estenderanno in via don Minzoni e in via Garibaldi, fino alla pista da ghiaccio.

Natale Lissonese 2021, presentato il programma delle iniziative. Un mese di eventi, Capodanno con dj-set e il gran finale con le fontane danzanti in piazza Libertà. Mercatini tematici nelle vie del centro storico, casette di legno per le associazioni di volontariato del territorio, la rappresentazione scenica della Natività, iniziative in biblioteca ispirate alle festività, un Capodanno in musica con dj-set in piazza IV Novembre e una sorpresa per il pomeriggio dell’Epifania quando a ritmo di musica e fontane colorate si chiuderanno le proposte per le festività.

Trenta eventi promossi e sostenuti dal Comune in condivisione con la cabina di regia del Distretto Urbano del Commercio e in collaborazione con Unione Commercianti Monza e Brianza, Lissone Commercia, APA ConfArtigianato Monza e Brianza, Pro Loco Città di Lissone.

La presentazione del Natale Lissonese

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

«Pur in un contesto in continua evoluzione dove la responsabilità di ciascuno di noi è decisiva per evitare eventuali restrizioni, abbiamo scelto di stendere un calendario di iniziative che abbraccerà trasversalmente il mese di dicembre proseguendo sino all’Epifania - sottolineano gli assessori Alessandro Merlino, Alessia Tremolada e Renzo Perego di concerto col sindaco, Concettina Monguzzi - alla cittadinanza proponiamo momenti di aggregazione in un centro storico che vivrà di luci e colori, ravvivato da mercatini e riscaldato dal ritorno in presenza di eventi storici per la nostra città. L’impegno è stato quello di proporre un’offerta variegata, pensata per tutte le fasce d’età, con una capacità attrattiva anche verso persone non residenti nella nostra città».

Nelle vie del centri storico si alterneranno differenti mercatini tematici nei tre weekend precedenti il Natale e in occasione dell’8 dicembre.

Non solo piazza Libertà e limitrofe: i mercatini si estenderanno in via don Minzoni e in via Garibaldi, dove si uniranno all’altra attrazione fortemente voluta dal Comune: la pista da ghiaccio, già collocata e aperta in piazza IV Novembre.

Non mancheranno poi addobbi e luminarie nel centro cittadino, in via Carducci, nelle frazioni di Bareggia e Santa Margherita, con le scritte “Natale Lissonese” che accoglieranno i cittadini e gli automobilisti. Tradizione confermata per il cedro di via Paradiso che l’8 dicembre «accenderà» simbolicamente le luci del centro, contemporaneamente prenderanno il via le proiezioni luminose sulla torre di Palazzo Terragni, sulla pavimentazione di piazza Libertà e sulla facciata della chiesa Prepositurale dove sarà rappresentata la “Madonna della Seggiola” di Raffaello.

Sempre in Piazza Libertà, torneranno le tradizionali casette in legno a tema natalizio che ospiteranno (per tutti i sabati e domeniche di dicembre) 25 realtà associative e di volontariato del territorio con finalità di promozione.

Sabato 18 dicembre, in consiglio comunale saranno premiati alcuni degli sportivi lissonesi che nel corso del periodo pandemico si sono particolarmente distinti per risultati di rilievo nazionale, mentre in biblioteca si terrà una serie di eventi per ogni età si alterneranno con affascinanti storie che parlano della fiaba del Natale e del suo fascino che pervade da sempre tutte le generazioni.

Confermato il presepe vivente (il 18).

Anche per Capodanno il Comune ha pensato ad un evento che unisca musica e divertimento: dalle 22.30 in piazza IV Novembre si terrà “Capodanno sul ghiaccio – Dj on ice”, uno speciale dj-set a pochi passi dalla pista di pattinaggio che per l’occasione resterà aperta fino alla 1.30.

All’Epifania, dalle 17.30, in piazza Libertà verrà riproposto lo spettacolo delle fontane danzanti.

