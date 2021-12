“Natale in danza” domenica 19 dicembre in villa Cusani a Carate Brianza In villa Cusani, a Carate Brianza, domenica 19 dicembre ci sarà l’iniziativa “Natale in danza”.

Domenica 19 dicembre in villa Cusani Confalonieri andrà in scena “Natale in danza”, un evento a cura di Studio Danza Arabesque, una scuola di danza caratese affiliata alla Russian Ballet Association, con il patrocinio del Comune di Carate. Lo spettacolo, riservato ai possessori di Green Pass, sarà proposto in 3 diversi orari: 18.00, 18.45 e 19.30. Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], o contattare telefonicamente lo Studio Danza Arabesque ai numeri: 0362909016 e 3355234372.

