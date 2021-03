Nastrini colorati sui cancelli delle scuole, all’asilo di Sovico: «Anche da lontano, vi teniamo per mano» Anche la “Santa Gianna Beretta Molla” ha aderito all’iniziativa. «Da mercoledì 24 marzo alle 8 fino alle 20 di domenica 28 marzo – è l’invito degli organizzatori – ogni famiglia può fare una passeggiata fino alla propria scuola e legare un nastro colorato alle sbarre del cancello».

Un nastrino colorato per ogni bambino che resta a casa in Dad e per ogni genitore che lo accompagna in questo complicato percorso. La scuola dell’infanzia “Santa Gianna Beretta Molla” di Sovico è fra le numerose strutture della provincia di Monza e Brianza che stanno aderendo all’iniziativa dei nastrini colorati “Silenziosi, ma non senza voce” per reclamare il diritto alla scuola.

Sulla cancellata delle scuole, bambini e genitori hanno posto un nastrino per manifestare che anche se non si vedono, ci sono. “Anche da lontano, vi teniamo per mano”: il messaggio della scuola di Sovico. Sono tante le famiglie delle scuole del territorio che hanno aderito a questa nuova forma di protesta, colorata e silenziosa, per chiedere il ritorno in classe.

«Da mercoledì 24 marzo alle 8 fino alle 20 di domenica 28 marzo – è l’invito degli organizzatori – ogni famiglia può fare una passeggiata fino alla propria scuola e legare un nastro colorato alle sbarre del cancello con la promessa di slegarlo quando finalmente si tornerà in classe». Un’iniziativa visibile, silenziosa, colorata, che mantiene vivo il legame (anche se per ora a distanza) tra maestre, bambini e famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA