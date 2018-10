Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nasconde vestiti rubati per 1.100 euro in una borsa schermata, arrestato a Busnago Ha cercato di uscire dal centro commerciale Il Globo di Busnago con capi di abbigliamento per 1.100 euro asportati nel negozio Cisalfa. Li ha nascosti in una borsa schermata sperando così di poter inibire le placche antitaccheggio applicate sui vestiti. Ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. E’ accaduto venerdì 12 ottobre nel tardo pomeriggio.

Un 20enne di origine rumena, senza fissa dimora, nullafacente, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato bloccato da militari, prontamente intervenuti, mentre tentava di allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Processato con rito direttissimo è stato tradotto in carcere a Monza. L’indagato ha numerosi analoghi precedenti di furto. Di recente era stato arrestato a Modena per un altro furto di abbigliamento sportivo presso un centro commerciale.

