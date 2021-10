Nasce la prima distilleria della Brianza: ecco il whisky made in Seregno Si chiama Strada ferrata la prima distilleria della Brianza, a Seregno: già pronto il distillato New Make, nel 2024 le bottiglie di whisky.

A Seregno è nata un nuova attività. La “Strada Ferrata” che produce distillati in un capannone di via Montello. Sabato e domenica si presenta al pubblico con una serie di eventi. Strada Ferrata è la prima distilleria artigianale urbana ad accisa sospesa fondata da mastro birrai. Affonda le sue radici nel mondo della birra. Il progetto è partito da Agostino Arioli, fondatore nel 1996 del Birrificio italiano e pioniere della birra artigianale italiana, assieme a Railroad Brewing.

«Noi di Strada Ferrata- ha spiegato Benedetto Cannatelli, uno dei titolari- desideriamo riscrivere le regole e aprire la strada a un approccio radicalmente nuovo di fare e vivere la distillazione. E cioè sfidare il pensiero comune per dare origine a prodotti che hanno carattere italiano per gusto, creatività e materie prime di alta qualità, come i due nostri prodotti principi che sono New Make e il whisky». Il primo, un distillato declinato i sei diverse sfumature, il secondo un classico che sarà pronto in bottiglia nel 2024.

Come nascono questi due prodotti? «Entrambi nascono - ha proseguito Cannatelli - dalla distillazione di un fermento di cereali, che altro non è che una birra luppolata. New Make e whisky i nostri due maggiori prodotti partono da una base comune, due prodotti distinti ma con la stessa filosofia produttiva».

