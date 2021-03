Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Una iniziativa dle centro culturale Benedetto XVI (Foto by Marco Testa)

Musiche d'organo e arte per la serata del centro culturale Benedetto XVI di Cornate d'Adda Proposta in occasione della Domenica delle Palme insieme alla parrocchia di Ospedaletto Lodigiano: "L'Abbazia dei Gerolamini un itinerario tra musica e arte". Si terrà domenica 28 marzo alle 21 in streaming su YouTube.

In occasione della Domenica delle Palme il centro culturale Benedetto XVI di Cornate d’Adda e Verderio e la parrocchia di Ospedaletto Lodigiano propongono una serata dal titolo: “L’Abbazia dei Gerolamini un itinerario tra musica e arte” che si terrà domenica 28 marzo alle 21 in streaming sul canale YouTube “Centro Culturale Benedetto XVI” su quello della parrocchia Ospedaletto Lodigiano.

La serata si propone di valorizzare e far conoscere il prezioso strumento della chiesa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli di Ospedaletto Lodigiano parliamo dell’organo Bossi -Urbani (1857) /Luigi attraverso un itinerario che alternerà momenti musicali con le musiche per organo, e una visita guidata alle tele e agli affreschi presenti nella ex Abbazia dei Gerolamini, un connubio tra la bellezza musicale.

