Musica, Lorenzo Monguzzi live in streaming su facebook: “Per stare insieme e combattere l’angoscia” Per la serie #iosuonodacasa sabato sera concerto streaming su facebook di Lorenzo Monguzzi: se le persone non possono andare dalla musica, è la musica ad arrivare nelle case nei giorni dell’emergenza coronavirus.

Se le persone non possono andare dalla musica, è la musica ad arrivare nelle case nei giorni dell’emergenza coronavirus. Concerti e spettacoli annullati e rinviati uno dopo l’altro, un settore in grave difficoltà.

Sabato 14 marzo allora alle 21.30 Fabbrica di Nuvole e Musica da Bere organizzano un concerto live-streaming dal titolo “Mai paura” con Lorenzo Monguzzi (Zoo, Mercanti di Liquore, Marco Paolini). La diretta sulla pagina Facebook del cantautore monzese: una selezione di canzoni scelte da lui e canzoni scelte e dal pubblico, che le potrà richiedere durante la diretta. “Un modo per stare insieme e combattere l’angoscia”. È un evento nell’ambito delle iniziative #iosuonodacasa. La diretta è qui.

