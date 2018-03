Fausto Leali in concerto per Brianza per il cuore

Musica e solidarietà: Fausto Leali al Manzoni di Monza per Brianza per il cuore Musica e solidarietà giovedì 15 marzo al teatro Manzoni di Monza con “Fausto Leali & Friends”: è un evento a favore di Brianza per il cuore per l’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale San Gerardo.

Ha fatto cantare a squarciagola (e innamorare) intere generazioni. Da “A chi” a “Io camminerò”, passando per “Mi manchi” e “Ti lascerò”: le canzoni di Fausto Leali hanno fatto la storia della musica leggera, arrivando a vincere, nel 1989, il Festival di Sanremo. Il cantautore, bresciano di nascita ma monzese d’adozione da ormai parecchi anni, canterà giovedì 15 marzo sulla scena del teatro Manzoni di Monza per l’evento di grande musica e di solidarietà “Fausto Leali & Friends”. L’appuntamento, che rientra nelle iniziative promosse nell’ambito di “Marzo per il cuore”, è alle 21. I fondi andranno all’associazione Brianza per il cuore per l’acquisto di un ecocardiografo da donare al San Gerardo.

Gli “amici” con cui si esibirà sono Matthew Lee, pianista e cantante, e Luisa Corna, cantante e conduttrice televisiva. Con loro sul palco anche Giorgio Vanni, la “voce” delle sigle dei cartoni animati, e il gruppo “B-tles 3-bute”. Biglietti a 20 euro in galleria e a 30 euro per la platea. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 039 2333487 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, o inviare una e-mail a brianzaperilcuore(at)asst-monza.it.

