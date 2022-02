Musica, a Concorezzo si riparte con Gatto Panceri: concerto gratuito al San Luigi Il 17 marzo, offerto alla cittadinanza dalla amministrazione comunale (ingresso su prenotazione). Prevista anche l’esibizione della band emergente ULULA&LaForesta con i fratelli concorezzesi Andrea e Giacomo Mandelli.

Giovedì 17 marzo al Cine teatro San Luigi si dà voce alla musica di Concorezzo. In programma dalle 21un recital acustico chitarra e voce di Gatto Panceri e l’esibizione di una giovane band emergente, ULULA&LaForesta. Gatto Panceri, concorezzese doc, canterà una decina di canzoni del suo repertorio, alcune delle quali, scritte proprio a Concorezzo. Gli ULULA&LaForesta - che tra i membri annoverano i fratelli concorezzesi Andrea, al basso, Giacomo, fonico, Mandelli - presenteranno invece alcuni brani del loro ultimo album.

Ad aprire la serata sarà la giovane band che, al termine della serata si unirà a Gatto Panceri per un gran finale collettivo ed emozionante. Il concerto sarà offerto dal Comune alla cittadinanza e quindi l’ingresso sarà gratuito su prenotazione.

«Il concerto di Gatto Panceri a Concorezzo è un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale- ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio -. Si tratta di un modo per ripartire ai massimi livelli , dopo lo stop di questi mesi dovuto alla pandemia, valorizzando le eccellenze culturali locali. Gatto Panceri ha portato il nome della nostra città per il mondo dando lustro e riconoscibilità a Concorezzo. Si tratta di un grande ritorno, appunto. Nel 2005 e poi nel 2013 il cantautore si era esibito in Villa Zoia registrando il tutto esaurito. Tornare ai concerti in presenza proprio con lui rappresenta la volontà di andare avanti e di guardare con fiducia verso il futuro, anche culturale della nostra città. La presenza degli ULULA&LaForesta sul palco del Cineteatro San Luigi vuole invece essere un modo per sottolineare il grande lavoro e il grande talento di una band che si sta facendo conoscere nel panorama musicale italiano con i primi importanti risultati».

