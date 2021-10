Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Municipio di Correzzana: lampade a led e ritinteggiatura In corso le operazioni di relamping e ammodernamento degli uffici e delle sale del palazzo municipale per un costo di 26mila euro, 24mila dei quali erogati a fondo perso dalla Regione.

Sono in corso le operazioni di relamping e ammodernamento degli uffici e delle sale del palazzo municipale di Correzzana. Il progetto, il cui quadro economico complessivo assomma a 26.000 euro, prevede la sostituzione di tutti i vetusti corpi illuminanti a neon con moderni e più efficienti apparecchi a led.

«Questo intervento permetterà di dimezzare i consumi di energia elettrica per l’illuminazione degli ambienti, passando da un consumo complessivo di 7.955 kWh a soli 3.800 kWh - spiega l’amministrazione comunale -. A trarne beneficio saranno sia le casse comunali - che vedranno alleggerire la bolletta per la fornitura di energia elettrica - sia l’ambiente: il Municipio di Correzzana ridurrà drasticamente le emissioni di CO2 in atmosfera, continuando a fare la sua parte nel contrasto ai cambiamenti climatici».

«La quasi totalità dei costi dell’intervento, che prevede anche - una volta conclusa la sostituzione degli apparecchi - la ritinteggiatura della sala consiliare e dell’atrio d’ingresso, è finanziata dal contributo a fondo perso di Regione Lombardia pari a 24.000 euro, assegnato al Comune di Correzzana a seguito delle economie sugli altri interventi realizzati nel 2020, tra i quali anche la nuova centrale termica del municipio, che è stata dotata di una nuova caldaia a condensazione, più efficiente ed ecologicamente compatibile rispetto alla precedente, che risaliva alla fine degli anni ’80».

Per la durata dei lavori gli appuntamenti degli utenti presso gli uffici comunali saranno momentaneamente contingentati.

