Muggiò, un’altra rapina alla sala slot di via Repubblica: fuga a piedi con 2mila euro

Ancora una rapina alla sala slot di via Repubblica a Muggiò, già presa di mira una settimana fa. Il secondo colpo è avvenuto giovedì sera, sempre vicino all’orario di chiusura, come nel primo caso. Un uomo, che è un cliente abituale del locale, si è presentato al bancone e armato di pistola ha minacciato i dipendenti, chiedendo di avere subito i soldi. È riuscito così ad ottenere ben 2 mila euro, in banconote di piccolo taglio. Poi è scappato a piedi col bottino, facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo, è l’ipotesi, dopo aver perso tanti soldi alle macchinette, avrebbe deciso di rapinare la sala slot, recuperando in modo illecito le somme perse giocando. Sul posto, subito dopo la rapina, sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciarlo. Una settimana fa la sala di via Repubblica era stata presa di mira da altri rapinatori. Due malviventi che armati di pistola, in orario di chiusura, avevano minacciato i dipendenti ed erano scappati con un bottino di 2 mila euro, simile a quello della seconda rapina. I due erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Uno aveva il cappuccio della felpa in testa, l’altro era a volto scoperto. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della compagnia di Desio.

