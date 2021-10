Muggiò, nelle scuole uno scanner per i green pass degli esterni: ecco come funziona

Il tablet per green pass alla scuola Negri (Foto by Alessandra Sala)

Le scuole cittadine hanno uno “scanner per i green pass”. Uno strumento che si affianca al rilevatore della temperatura e rende, ancora più sicuri, gli accessi da parte di esterni ai plessi cittadini. «L’attenzione per garantire la sicurezza dei nostri alunni è sempre molto alta- conferma Alessandra Schiatti, dirigente del comprensivo Salvo D’Acquisto- e gli strumenti tecnologici sono un grande aiuto. Questo scanner per la verifica del green pass è stato donato alle scuole della città dal presidente Andrea Parenti della Multiservizi Muggiò, anche su indicazione del sindaco».

Una partenza positiva, non del tutto però. A distanza di quasi un mese dell’avvio delle attività didattiche la dirigente è ancora alle prese con la ricerca dei docenti. Per quanto le prime assegnazioni sono state fatte a inizio settembre, non tutti hanno accettato e le cattedre scoperte non sono mancate. «Come sempre mancavano gli insegnanti di sostegno, per fortuna hanno aperto le messe a disposizione (mad) e, proprio in questi giorni- continua la dirigente- sto richiamando molti docenti che avevano già lavorato da noi lo scorso anno.

Oltre che una garanzia per me rispondo a una richiesta delle famiglie che, sempre più frequentemente chiedono di confermare gli insegnanti dell’anno precedente per garantire continuità ai loro figli. La nota dolente è che, come sempre, si parla tanto di inclusione peccato che ci hanno tolto le risorse. Il fabbisogno è molto più consistente dei docenti che hanno le competenze per seguire i ragazzi con difficoltà». Il paradosso che anche la preside ha constatato che, nonostante il bisogno di docenti forte, molti hanno rinunciato alla cattedra e non si sono nemmeno presentati.

«Siamo consapevoli delle criticità sulle supplenze brevi- continua- non è facile trovare qualcuno disponibile per pochi giorni ma anche per l’annualità ci sono stati rifiuti. Ora con le mad cerco insegnanti che già conosco o chiedo ai miei docenti in modo da avere qualche garanzia sulle competenze delle persone prima di contattarle. Non possiamo permetterci di perdere troppo tempo, si annaspa e la scuola è già iniziata da quasi un mese. Gli aspetti positivi sono i lavori, conclusi, e la piattaforma del Miur che rende più veloce il controllo dei green pass del personale scolastico ogni giorno».

