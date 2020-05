Ribaltamento vettura Muggiò via fratelli Bandiera. (Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Muggiò: incidente spettacolare. Furgone esce di strada, conducente illeso Spettacolare incidente a Muggiò la mattina di domenica 11 maggio, un’automobile è uscita di strada. Illeso il conducente. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente

Spettacolare ribaltamento domenica 11 maggio intorno alle 10.45 in via fratelli Bandiera a Muggiò, sulla strada che va verso Cinisello Balsamo. Un furgone Nissan si è ribaltata uscendo fuori strada e finendo in un campo senza conseguenze per il conducente, un uomo di 57 anni.Sul posto i vigili del fuoco di Monza, un’automedica sempre di Monza e un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno.

Ribaltamento vettura Muggiò.

(Foto by Foto Edoardo Terraneo)

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. La strada è stata chiusa temporaneamente prima per spostare e poi per rimuovere il mezzo.

