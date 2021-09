Muggiò: incendi nelle chiese, è caccia aperta al piromane È la stessa mano che ha dato fuoco al portone della chiesa di San Francesco, due settimane fa, e, lo scorso giugno i battenti dell’ingresso principale della chiesa di San Carlo. Dai filmati visionati dai carabinieri si vedrebbe lo stesso soggetto.

La mano è la stessa. Chi ha dato fuoco al portone della chiesa di San Francesco, a Muggiò, due settimane fa, è la stessa persona che lo scorso giugno ha bruciato i battenti dell’ingresso principale della chiesa di San Carlo. Considerato il modus operandi oltre alle conseguenze, in effetti, il sospetto era venuto fin da subito, ma adesso c’è anche la conferma.

Una distinzione non da poco, visto che nelle ore immediatamente successive al primo episodio incendiario, si era pensato anche ad un atto di vandalismo. Invece in questo caso no. Un piromane dunque? Un incendiario per vendetta? Per terrorismo politico? Oppure il gesto ha un’implicazione religiosa? È ancora difficile dare una risposta a queste domande, ma i carabinieri stanno svolgendo un’indagine minuziosa per cercare di dare un nome al volto, pur travisato, che è stato immortalato dalle telecamere che hanno ripreso l’attentato sul sagrato della chiesa di San Carlo, mentre su quello della chiesa di San Francesco non ce ne sono: si tratta di un uomo che colpisce intorno alle 4-4.30 del mattino, e che utilizza un liquido come combustibile, che viene spruzzato con uno spray contro il battente principale della chiesa per poi appiccarvi fuoco.

Una vampata, nient’altro, ma sufficiente ad annerire in parte i battenti di ingresso: in entrambi i casi l’uomo arriva a piedi, in assolta tranquillità, con il volto coperto dalla sola mascherina anticovid e incurante delle telecamere, si avvicina al portone grande della chiesa con aria furtiva e getta del liquido dandogli fuoco poco dopo, causando una grande vampata luminosa, simile a un flash. Il piccolo incendio si spegne nel giro di pochi minuti, poi piromane si allontana.

