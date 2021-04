Muggiò: in fiamme un deposito di legna, arrivano tre mezzi dei vigili del fuoco Nella serata di Pasqua tre mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti a Muggiò, in via Verdi, per domare l’incendio di un deposito di legna.

Intervento dei vigili del fuoco nella serata del giorno a Pasqua a Muggiò, a causa di un incendio in un capanno. I pompieri sono arriva in via Vedi intorno alle 20 per fermare le fiamme che stavano divampando in un deposito per la legna. Non chiarita l’origine dell’incendio, non sono stati registrati feriti. Sul luogo, oltre ai carabinieri, i mezzi dei vigili del fuoco di desio, Lissone e Bovisio Masciago.

L’incendio di Muggiò

